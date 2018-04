Qoros SUV is klaar

Door: BV

De piepjonge Chinese autofabrikant Qoros heeft z'n zinnen gezet op Europa. Niet meteen omdat het denkt hier grote volumes te zullen draaien, maar vooral omdat dat de geloofwaardigheid in thuisland China ten goede komt. De producten komen erg Europees over, en dat is geen toeval. Het merk heeft een nagenoeg compleet Europees team ingeschakeld voor de productontwikkeling. Het eerste model is de Qoros 3 sedan, die reeds is voorgesteld en zelfs een topscore voor veiligheid kreeg van de EuroNCAP.

Een klein jaar geleden kregen we in Genève al het studiemodel voor de Qoros 3 Cross (zeg maar SUV) en break te zien, en in 2014 is dezelfde plaats het toneel voor de introductie van de productieversie van de hoogste telg. Dat leiden we tenminste af uit deze eerste twee plaagbeelden. Die kan je hier bekijken.