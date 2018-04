Fiat lijft Chrysler in

Door: BV

Fiat was al voor 58,5% eigenaar van Chrysler en met het overnemen van de resterende 41,5% van VEBA (Voluntary Employees Beneficiary Association) krijgt de Italiaanse fabrikant de volle zeggenschap over Chrysler. Dat stond van meet af aan op de verlanglijst, al gaat daarmee wel nog eens een bedrag van $ 3,65 miljard gemoeid. Vervolgens komt daar, in een later stadium, nog eens $ 700 miljoen bij voor VEBA, het fonds dat tot op heden de Chrysler-medewerkers voorziet in hun oude dag en medische zorg.

Noodzaak

Fiat zit al enige tijd te azen op het volledig inlijven van Chrysler. Zelf heeft het Italiaanse merk het erg moeilijk, terwijl de Amerikaanse producten de jongste tijd erg goed boeren. Onder meer dankzij een erg geslaagde ‘imported from Detroit' marketingcampagne waar onder meer rapper Eminem voor werd ingelijfd. De grote baas bij Fiat, Sergio Marchionne (foto), ziet het overnemen van Chrysler dan ook als een (deels persoonlijke) overwinning, want na de fusie behoort het Fiat-Chysler-concern opeens tot één van de grootste autoproducenten ter wereld. En volgens Marchionne is dat een belangrijke stap naar beter tijden voor Fiat.