Update Audi Sport Quattro Concept: met laserlicht

Door: BV

Audi stelt op de CES in Las Vegas, één van de belangrijkste elektronicabeurzen ter wereld, de Sport Quattro Concept tentoon. Eigenlijk is dat - op de lakkleur na - gewoon dezelfde als op we op de IAA in Frankfurt te zien kregen, maar ditmaal is de verlichting aangepast.

Kort na de lancering van de matrix LED-verlichting (op de vernieuwde A8) stellen de Duitsers nu laserkoplampen voor. Achter het heldere glaslicht vinden we nu twee units. De binnenste twee zijn matrix-LED's en staan in voor het dimwerk, de buitenste zijn laserdiodes die instaan voor het grootlicht. Die hun lichtopbrengst is nog eens dubbel zo groot als van LED's, wat betekent dat ze zo maar een halve kilometer ver kunnen schijnen. We zullen ze ook terugzien op de R18 e-tron die het merk met de vier ringen dit jaar inzet op Le Mans.