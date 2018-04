Goed geprobeerd in 2013

Door: AUTO55

>... maar niet goed genoeg. Zoals Citroën met de DS3 Cabrio , waarvan vooral de laatst uitgeprobeerde versie met viertrapsautomaat wel probeerde maar er allesbehalve in lukte het Auto55-testteam te overtuigen, en Skoda met de niet bijzonder budgetvriendelijke Rapid Spaceback die bovendien aan een verouderde structuur onderdak biedt. Intussen dacht BMW opnieuw het warm water te hebben uitgevonden met de elektrische i3 , maar dat is voor alle duidelijk niet gebeurd. Het kost je bovendien een meer dan stevige duit om er één te bemachtigen.

In de premiumhoek van onze testrubriek van 2013 treffen we tevens de Mercedes CLA. Dat is in wezen de vierdeursversie van de A-klasse, al heeft de marketingafdeling de indruk kunnen wekken dat er meer aan de hand is. De voorwielaandrijver stelt in ieder geval teleur wat z'n rij-eigenschappen betreft.

En we halen ook de Nissan Juke Nismo aan, het eerste wapenfeit van Nissans motorsportafdeling die je in Europa kan kopen, maar ook een gemiste kans om echt naam te maken op het oude continent. Gelukkig is er een krachtiger versie op komst om het verschil te maken.

Fiat liet ons verder koud met de verdere uitmelking van de 500-typeaanduiding - van zowel de 500L als van de 500L Living werd geproefd - en Peugeot dacht tevergeefs te kunnen scoren met de 4008, die in niets lijkt op geslaagde producten als de 208 en 308. Ook werd de nieuwe Renault Clio slechts matig onthaald, zelfs in de krachtige RS-uitvoering. Horen eveneens in dit lijstje thuis: de VW Beetle Cabrio (enkel voor liefhebbers die rijplezier niet nodig achten), de Kia Pro_Ceed GT (knap vanbinnen en vanbuiten, maar daar stopt het) en de Kia Optima Hybrid (zelfs niet knap vanbinnen).

