De buitenbeentjes van 2013

Door: AUTO55

Terugblikken op vorig testjaar deden we al, maar de echte buitenbeentjes werden nog niet aangehaald. En net als in 2012 zit er een speciale Nissan in die categorie genoteerd. Met de Nismo Leaf RC maakten de Japanners immers duidelijk dat er enkel op stroom kan worden geraced, zij het niet zo lang aan één stuk als met een conventioneler aangedreven bolide (en met een topsnelheid die niet hoger ligt dan die van een normale Leaf).

De Audi R8 e-tron hing ook de (snelle) groene jongen uit, maar daarvan is de productie nooit op gang gekomen. Wel in die opdracht geslaagd zijn de (op papier) belachelijk weinig benzine consumerende Porsche Panamera S E-Hybrid, de Range Rover Hybrid en de Mitsubishi Outlander PHEV.

We onthouden ook de tweede editie van de Mini John Cooper Works GP - de snelste Mini ooit gebouwd - en de McLaren 12C Spider wat sensatiemachines betreft. De Bentley Continental GTC V8 en Rolls-Royce's Phantom Drophead Coupé namen de representatie van absolute luxewagens voor hun rekening.

Eveneens het uitproberen waard waren de Ford Ranger en de nagelnieuwe Rodius van SsangYong. Laatstgenoemde gaat niet alleen met een interessant prijskaartje de deur uit, maar blijkt ook nog eens aardig de baan te houden. En al helemaal buiten categorie vinden we de "speciale voertuigen" van Yamaha (Rhino, Grizzly 700) en Can-Am (Commander X, Outlander 1000 Max) - zie ook ons uitgebreide dossier over Quads, ATV en SSV - en natuurlijk onze duurtester met éénwielaandrijving in de vorm van een Honda VFR 1200X Crosstourer.

Zie ook: Goed gedaan in 2013 / Goed geprobeerd in 2013