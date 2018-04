Goed gedaan in 2013

Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/nieuws/19343-goed-gedaan-in-2012">Net zoals vorig jaar harken we enkele toppers, buitenbeentjes en sommige - in onze ogen - minder geslaagde vierwielers samen in een klein overzicht. Te beginnen met een lijst van testwagens die de redactieleden in de postieve zijn bijgebleven. Daartoe behoort de nieuwe Peugeot 308. Deze Fransman werd tweemaal positief beoordeeld en staat met opgeheven hoofd naast de 208 in onze groene lijst geparkeerd. En Dacia liet dit jaar eveneens van zich horen, met de Logan MCV en het vervolg op de Duster. Die laatste onderging een facelift, opereert een pak stiller en is beter aangekleed dan voorheen, maar zag z'n vanafprijs niet stijgen. Ook niet na de (verplichte) installatie van ESP.

Vanuit het Verre Oosten verkregen we onder meer de Mazda 6 in verschillende vormen, een vijfdeursversie van de getalenteerde Suzuki Swift Sport en een erg leuke Honda CR-Z (die helaas niet erg goedkoop blijkt) achter de kiezen, maar ook drie keer een Subaru Forester waarvan telkens de uitmuntende rijvaardigheden werden geapprecieerd.

En we onthouden ook de Porsche Cayman S. Tegen alle logica in wordt daarvoor € 4.000 meer gevraagd dan voor zijn open broer, maar het model liet zich wel met superlatieven overladen. Tegelijk gaat de prijs voor de best klinkende zescilinder op de markt naar de Jaguar F-Type - een klassieker in wording volgens velen. Maar laat ons vooral de nieuwe S-klasse niet vergeten. Daarmee is Mercedes er immers alweer in geslaagd de lat hoger te leggen dan ooit. Al was het natuurlijk ook van moeten nu er geen Maybachs meer zijn om uit te kiezen.

