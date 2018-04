Ford C-Max Solar Energi maakt naam waar

Door: AUTO55

Op de CES in Las Vegas - de grootste electronicabeurs ter wereld - stelt Ford de Solar Energi Concept voor, een stijlstudie met in het dak geïntegreerde zonnepanelen. Doorgaans zijn zulke panelen enkel in staat geringe stroomverbruikers zoals de klimaatregeling of de radio van de benodigde stroom te voorzien (en daarmee de (hoofd)accu te ontlasten) maar dat is hier niet het geval. Het paneel in kwestie kan dermate veel zonne-energie absorberen en omzetten dat bijladen via het stopcontact niet per se meer nodig is om te kunnen rijden. Volgens de Amerikanen staat de C-Max Solar Energi een dag in de brandende zon parkeren gelijk aan 4 uur laden via het reguliere stroomnetwerk.

Via de zon gaat bijladen dus nog altijd langzaam, maar aangezien dat hemellichaam altijd en overal energie uitstraalt is het niet altijd nodig om op een 'tankbeurt' te wachten. Tijdens het rijden laadt de 'groene' C-Max immers ook al bij. Bovendien is de auto voorzien van een geavanceerde lenstechniek, Frensnel genaamd, die kan meedraaien met de zon. Het paneel vangt dus steeds zo veel mogelijk licht op. Ford zou de C-Max Solar Energi, die je in de bijgevoegde fotospecial kan bewonderen, met veel plezier in productie willen nemen.