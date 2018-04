Krachtiger dan ooit: Rolls Royce Ghost V-Specification

Door: BV

Apart (maar steeds stijlvol) uitgedoste Rolls-Royces is iets waar we aan gewend zijn. De Britse autoconstructeur etaleert z'n vakmanschap al te graag in speciale edities. Maar bij deze Ghost V-Specification is er meer aan de hand. Het gaat niet alleen om de speciale koetswerkkleuren of de op de Wraith geïnspireerde 21-duims, velgen. Het gaat zelfs niet alleen om het kunstig uitgevoerde ‘V-specification'-logo, de optionele verchroomde uitlaatsierstukken, het aangepaste dashboardklokje of het specifieke sierstikwerk. Ditmaal is er meer aan de hand.

De krachtigste Ghost ooit

De 6,6l V12 heeft in standaardlivrei de beschikking over 563 paarden. Het is niet meteen behelpen, maar de eenheid is natuurlijk tot meer in staat. In de Wraith kittelt het bedrijf ze op tot iets meer dan 600 paarden. De Ghost V-Specification houdt de kerk netjes in het midden en tikt af op 593pk. Zonder er meteen prestaties aan de koppelen - de constructeur doet daar nog steeds wat geheimzinnig over - kunnen we gerust stellen dat het de best presterende Ghost van allemaal is. Maar het gaat ook over het gevoel, en dat wordt door enkele subtiele aanpassingen, aan ophanging bijvoorbeeld, in de hand gewerkt.

Beperkt leverbaar

Nog meer geheimzinnigheid. Rolls geeft geen specifieke productie-aantallen vrij. Je moet het stellen met de melden dat de Ghost V-Specification ‘beperkte tijd' leverbaar is. De beelden zijn gelukkig voor eeuwig. In onze fotospecial bijvoorbeeld.