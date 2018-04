VW Dune Beetle: de details

Door: BV

Volkswagen stelt op het Autosalon van Detroit een ruige versie van de Beetle voor. Een oefening die het merk eerder ook al deed, in 2000 (beeld daarvan vind je op onze Facebook-pagina). Toen bleef het bij een showexemplaar, maar ditmaal zou er wel eens een productieversie aan kunnen komen. In 2015, wordt gefluisterd.

Ook zonder onze tekst kan je wellicht wel verzinnen wat er aangepast is. De wielkasten zijn verbreed, er is wat extra stootvast plastic en voor- en achterbumpers zijn getooid met beschermplaten. Alles wat je op een crossover terugvindt dus. Het interieur, waarvan we nog geen beeld hebben, zou naar verluidt opgeleukt zijn met gele accenten terwijl het handschoenvakje plaats moest ruimen voor een beugel waaraan je je kan vasthouden.

Voor de aandrijving schakelt VW een 2-liter viercilinder turbomotor in. Met 210pk, dus met specificaties die identiek zijn aan die van de VW Golf GTI. Tussen wiel en motor zit een zestrapsautomaat met dubbele koppeling.

Wordt vervolgd, maar wat er al is van beeld vind je hier.