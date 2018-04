SRT Viper wordt groene jongen

Door: BV

Uiteraard moet je dat letterlijk nemen. Verder dan de speciale koetswerkkleur die Street Racing Technologies voorstelt op het Autosalon van Detroit, gaan de ambities niet. De aandrijving is immers nog steeds in handen van een - ga gerust even zitten - 8,4l V10. Die werkt gewoon op atmosferische druk en produceert 640pk.

De koetswerktint vereist een speciaal spuitproces dat 8 uur in beslag neemt en zal slechts beperkt leverbaar zijn. Dat betekent dat er ook meteen een speciale naam wordt opgekleefd: Stryker Green om tot een exclusieve uitgave van de in 2012 voorgestelde supercar te komen. Ook de uitrusting is gespekt, wat eigenlijk een must is voor een speciale uitgave. Het model is voorzien van het Grand Touring (GT)-pakket, dat kuipzetels in Nappaleder, stabiliteitscontrole met vijf werkingsmodi en instelbare Bilstein-schokdempers omvat.

Het showmodel kreeg ook wat experimentele onderdelen in carbon en een nieuwe aerodynamische kit. Zaken die de aan pk verslingerde Yank nu nog niet kan kopen, maar binnenkort wellicht wel. Ernaar kijken kan in de fotospecial.