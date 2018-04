Infiniti Eau Rouge wil AMG zijn

Door: BV

AMG, RS en M zijn de letters die elke benzinedampsnuivende autofreak vereenzelvigd prestaties. Het zijn sterke merken waarop nogal wat andere constructeurs jaloers zijn. Lexus wil al te graag hetzelfde fenomeen creëren voor z'n potige ‘F' modelafgeleiden en nu heeft ook Nissan's luxedochter z'n zinnen gezet op een meer performante reeks. Dat mag, want het bedrijf is tenslotte in de Formule 1 actief en je kan die monsterinvestering maar beter proberen verzilveren.

Eau Rouge

De benaming - Eau Rouge - is ook al afkomstig uit de koningsklasse van de autosport. Of toch zo goed als, want het is de naam van een beroemde bocht op ons eigen circuit van Spa-Francorchamps. De Infiniti Q50 is de eerste die een makeover krijgt. Officieel gewoon als concept, maar er volgt al snel een seriemodel.

Veel carbon

De Q50 zit behoorlijk dik in de carbon. Je herkent zelf de zijschorten en het dak, maar ook de motorkap is erin uitgevoerd. Dat spaart meteen wat gewicht uit en zorgt voor een lager zwaartepunt. En nu we het toch over het uiterlijk hebben. Noteer maar de 21-duims velgen, de rode remzadels en het remlicht in de achterbumper. Geïnspireerd op de... F1.

Binnenin zien we eveneens veel carbon, ditmaal met rode vezels. Omdat het kan. We spotten ook sportmeubilair, aangepaste tellers en een hertekend stuurwiel.

Minstens 500pk



Als je wil opboksen tegen de snelste Duitse berlines, dan moet je van goede komaf zijn. Infiniti geeft geen details vrij over de aandrijflijn. Maar het bedrijf wil wel kwijt dat als (lees: wanneer) ze het model effectief bouwen, het tenminste 500pk en 800Nm sterke wordt.

