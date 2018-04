Helemaal: Subaru WRX STI

Door: AUTO55

Terwijl de Belgische aandacht op het Autosalon van Brussel gericht is, waarvan je via deze link alles te weten komt, lopen Amerikanen storm voor de Detroit Motor Show. Daar onthulde Subaru de gloednieuwe WRX STI. In tegenstelling tot diens minder potente broer, die het met een tweeliter moet zien te rooien, is de STI-editie met een geblazen 2.5l viercilinder boxermotor uitgerust die bijna 310pk (bij 6.000tr/min) en maximaal 393Nm koppel (bij 4.000tr/min) via een handgeschakelde zesbak aan het symmetrische vierwielaandrijfsysteem overlevert. Achttienduimers met 245/40-rubber errond houden de koets op de baan en een mechanische sper is ook van de partij.

Launch Edition

De naam zegt het zelf. Duizend exemplaren van de Subaru WRX STI modeljaar 2015 die tussen april en juni te koop zullen worden aangeboden, krijgen een traditionele blauwe verflaag aangebracht en goudgekleurd lichtmetaal van BBS opgeschroefd. Over sprintcijfers en ander cijfermateriaal blijven de Japanners (voorlopig) geheimzinnig doen. De auto zien rijden kan wel al - op onze facebook-pagina.