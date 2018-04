Volgende Subaru WRX verleidt met moeite

Door: AUTO55

Subaru's nieuwe WRX, die vorige maand werd voorgesteld, heeft nogal wat tongen losgemaakt. Nadat liefhebbers eerder met de (veel) meer gesmaakte en erg agressief vormgegeven WRX Concept werden geconfronteerd, was de algemene teleurstelling natuurlijk wel een beetje te verwachten. De vormgeving wordt - en niet helemaal onterecht - door velen te braafjes bevonden. Ook al leunt de nieuwste telg weer dichter aan bij het oerontwerp dan de vorige lichting. Of wij 'm voor de deur zouden parkeren hangt dan ook geheel af van de rij-ervaring. Een schoonheidsprijs heeft immers nog geen enkele Impreza of WRX mee naar huis mogen nemen. En dus gaan we er nu ook geen scène rond maken.

Wie de meetlat naast de WRX legt, komt uit op 4.595mm lengte, 1.795mm breedte en 1.475mm hoogte. Voor de wielbasis tellen we 2.650mm. Onder de motorkap huist een 2.0l boxermotor, dewelke een aardige 272pk en 349Nm (tussen 2.000 en 5.200 toeren) produceert - wat hem in combinatie met de handgeschakelde zesbak (naar verluidt) in staat stelt 100km/u op de klok te toveren na een vijftal tellen. Al zal je de WRX modeljaar 2015 ook met een in Europa niet erg populaire CVT-automaat kunnen bestellen. Die zal je dankzij 'Subaru Intelligent Drive' in één van drie standen kunnen dwingen (Intelligent, Sport en Sport Sharp). Uiteraard wordt de WRX op alle hoeken bediend via symmetrische vierwielaandrijving.

En zoals het hoort zal deze Japanner er van nature warmpjes bijzitten. Wat niet wil zeggen dat er helemaal geen optielijst aan te pas komt. Daarop prijken zaken als verwarming voor de voorste stoelen, leder, navigatie en een 440W Harman/kardon-audiosysteem. Al hopen we vooral op mooie klanken komende van de vierpitter in volle actie.

Meer beeld van de Subaru WRX 2015 is er in de fotospecial.