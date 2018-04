Bentley Mulsanne Birkin Edition: omdat overdaad niet schaadt

Door: BV

Alsof een Bentley Mulsanne nog niet speciaal of ‘gelimiteerd' genoeg is, introduceert Bentley een editie die speciaal voor Europa bestemd is en op hooguit 22 stuks het levenslicht zal zien.

Bentley Boys

De speciaal aangeklede uitgave heet ‘Birkin'. En om die naam te verklaren moeten we terug naar de jaren twintig en dertig van vorige eeuw. Toen racete ene Sir Tim Birkin - bekend als één van de iconische ‘Bentley Boys' - op de Europese circuits een indrukwekkend palmares bij elkaar. Deze erg luxueuze uitvoering zal wellicht niemand over het circuit jagen, maar dat hoeft ook niet. Het is een eerbetoon.

Meer is beter

Je kan de Mulsanne op een gewone dag al niet sober noemen, maar deze Birkin Edition, die trouwens te zien op het Autosalon van Brussel, doet er met plezier nog een schep bovenop. Er zijn drie tinten leverbaar: Ghost White, Damsom en een tweekleurig blauw. De 21-duims velgen zijn ook specifiek en je kan net hetzelfde zeggen van de instaplijsten.

In het interieur brengt Bentley de luxebom geheel tot ontploffing met diverse houten accenten, een in de hoofdsteunen geborduurd 3D-logo en diamanten quilten op de zetels en de deurpanelen. De passagiers hebben de beschikking over een schare entertainment. Een greep daaruit: twee 8 inch LCD-schermen, DVD-spelers, WiFi-hotspots, of een Naim-premium audiosysteem en geïntegreerde iPads. Tot slot biedt Bentley ook nog even een op maat vervaardigde kofferset. Perfectie tot in de koffer.

Voor beeld verwijzen we je naar de fotospecial.