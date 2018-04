Jaguar C-X17 baadt in rood

Door: BV

Best slim van Jaguar: de C-X17 heeft eerder al op twee Autosalons gestaan (Frankfurt en Guangzhou), maar de voorloper van Jaguars eerste SUV wordt elke keer een beetje aangepast. Er verandert niets aan de aluminium structuur van het model, maar details als de binnenaankleding en de koetswerkkleur worden telkens wat bijgespijkerd. En zo kunnen we er toch elke keer een extra stukje aan wijden.

Het Autosalon van Brussel is de derde beurs waarop je de dynamisch en wulps gelijnde SUV kan gaan bekijken - ditmaal in een rode koetswerktint en met een interieur dat aluminium, zwart geanodiseerd metaal en tweekleurig leder voor de vier individuele kuipzetels omvat. Beeld ervan hebben we in de fotospecial gegroepeerd. Alles over het Autosalon van Brussel lees je in dit dossier.