Jaguar C-X17 in detail

Door: BV

De geruchten over een SUV van Jaguar kan je letterlijk al jaren opvangen in de wandelgangen, maar nu worden ze ook realiteit. Jaguar presenteerde op het Autosalon van Frankfurt deze C-X17. Een hoogpotige die gebouwd is op een nieuw modulair platform dat de basis moet vormen voor een nieuwe reeks van gunstig geprijsde Jaguars. Maar in tegenstelling tot wat deze C-X17 doet vermoeden, wordt de eerste creatie géén SUV of cross-over, maar een speler in het C/D-segment. Dat is de categorie waarin Jaguar eerder al de flop van de X-Type moest verwerken. De C-X17 wordt echter wél een technologische vaandeldrager, en geen verklede niet-premium-middenklasser (lees: Ford Mondeo). Het wordt zelfs het eerste model in z'n segment met een aluminium koetswerk. In 2015 moet het allemaal realiteit zijn.

De vierzitter die op de beurs werd voorgesteld wordt door Jaguar omschreven als een illustratie van de flexibiliteit van z'n nieuwe onderstel. Een vierzits cross-over met strakke lijnen en een sportief design, van de hand van Designdirecteur Ian Callum. Die gaf de 4,72m lange en 1,64m hoge C-X17 de grille van de XJ, en de gewelfde flanken en achterlichten van de F-Type. Met de laagprofielbandjes op liefst 23-duims grote wielen beperkt je je wel best tot flaneren in de stad. Nochtans heeft het studiemodel wel wat technologie aan boord om ook door modder of sneeuw te ploeteren. Zo is de bodemvrijheid wat hoger dan gemiddeld (21cm) en is er een intelligente vierwielaandrijving die alle laatste elektronische snufjes inschakelt om het koppel zo over de vier wielen te verdelen dat je niet alleen je hindernis kan overwinnen, maar je ook in de bochten Schumacher kan wanen.

Zoals in studiemodellen gebruikelijk is, wordt elke inzittende verwelkomd door z'n eigen kuipzetel. Die zijn vervaardigd uit massief aluminium en afgewerkt met soepel Connolly-leder. Scharnieren zorgen ervoor dat de zitjes naar buiten kunnen draaien. Het glazen dak wordt dan aan de binnenzijde dan weer afgeschermd door lamellen. Dat scheelt in hoofdruimte als we Jaguar mogen geloven. De portieren zijn aan de binnenzijde uitgevoerd in hoogglans zwart terwijl voor de diverse metalen accenten nu eens géén aluminium of chroom is gebruikt. Het is ruthenium, dat verwant is aan platina en vooral donkerder is van tint.

Wat vroeger de autoradio was, is tegenwoordig een hele batterij interactieve functies. Het lijkt wel alsof elke nieuwe auto absoluut verbonden moet zijn met Twitter, Facebook... foto's en video's moet kunnen verwerken, films moet kunnen weergeven en het geluid van een heuse concertzaal moet kunnen evenaren. Als dat waar is, dan is de C-X17 alvast geslaagd. De ganse middentunnel is een aaneenschakeling van aanraakgevoelige displays en het Meridian-geluidssysteem gebruikt 12 luidsprekers. Gelukkig is ook de veiligheid niet vergeten en is daarom ook een head-up-display gemonteerd.

Dat de nieuwe instapmodellen zichzelf zullen voortbewegen met compacte, brandstofvriendelijke motoren, staat boven verdenking. Zelfs de XJ heeft al een viercilinder onder de kap, terwijl zustermerk Land Rover al vierpitters aankondigde voor de Range Rover Sport. Maar wie absoluut op een V6 zit te wachten, hoeft evenmin te wanhopen. Jaguar stipt immers duidelijk dat ook die binnen het platform passen. Met de viercilinders moeten de producten onder een CO2-uitstoot van 100gr/km kunnen duiken, maar met zes zuigers aan de teugels moet het platform eveneens in staat zijn om snelheden van 300km/u en meer te verwerken.

