Mini wint Dakar 2014

Door: AUTO55

Met de rally van Dakar editie 2014 achter de kiezen mag Mini zich de grote overwinnaar van het evenement noemen. Het Monster Energy X-raid Team slaagde erin niet één of twee, maar alle drie de podiumplaatsen te bezetten. Bij de vrachtwagens eindigde de Belg Tom Colsoul tweede aan boord van z'n IVECO (amper 3 minuten en 11 seconden na Andrej Karginov van de KAMAZ-ploeg, die het spel niet helemaal eerlijk zouden hebben gespeeld) en bij de motorrijders was het de Spanjaard Marc Coma die won, na Jordi Villadoms (ook een Spanjaard) en de Fransman Olivier Pain.

Eveneens uit Spanje afkomstig is Joan "Nani" Roma, die aan boord van z'n Mini All4 Racing het 9.374km lange parcours in 50 uur, 44 minuten en 58 seconden heeft afgehaspeld, en daarbij ploegmakkers Stéphane Peterhansel en Nasser Al-Attiyah achter zich liet. Deze laatsten mochten aldus eveneens een bos bloemen in ontvangst nemen. Roma staat nu ook bekend als de derde deelnemer ooit die zowel met een twee- als met een vierwieler de overwinning binnenhaalde. Met de motor was dat in 2004 het geval.