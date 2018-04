Dakar Rally 2014 in cijfers

Door: BV

Op 5 januari gaat de legendarische Dakar Rally voor de 35ste maal van start. Sinds 2009 wordt de rally, vernoemd naar de oorspronkelijk finishplaats in Afrika, gereden in Zuid-Amerika. Editie 2014 gaat van start in het Argentijnse Rosario, doet Bolivië aan en eindigt op 18 januari in het Chileense Santiago. We geven een overzicht van de nieuwe editie, in cijfers.

2

Het aantal marathonetappes (motorfietsen en quads) die zonder assistentie moeten verreden worden. 2.702km in het totaal, waarvan 1.590km ‘special'.





4

Het aantal titels dat wordt uitgedeeld in de Dakar. Eén per categorie: motorfietsen, quads, wagens en trucks.





9

Het aantal vrouwen dat deelneemt in editie 2014.





28

Het aantal landen dat de Dakar Rally aandeed sinds z'n creatie in 1978.





30

Zo veel dokters reizen met het circus mee.





50

Verschillende nationaliteiten maken het deelnemersveld uit.





72

De leeftijd van de oudste deelnemer, de Japanner Yoshimasa Sugawara, in een vrachtwagen.





89

Het aantal deelnemers dat voor het eerst aantreedt in de Dakar.





124

Fransen zijn aan de start. Na meer dan 35 jaar nog steeds de koplopers, met meer dan 17% van het totale deelnemersveld.





210

Het aantal voertuigen dat de organisatie gebruikt. Waaronder 40 auto's, 11 helikopters, 55 vrachtwagens, 5 bussen...





720

mensen nemen deel aan de competitie als piloot, co-piloot of mecanicien.





3.000

het aantal mensen dat elke dag toestroomt in het bivak. Deelnemers, journalisten, organisatoren, sponsors...





8.739

kilometers moeten afgelegd worden tussen Rosario en Santiago door de wagens.





9.209

kilometers leggen de trucks af.





9.395

kilometers liggen tussen start en finish voor de motoren en quads.





22.000

mensen worden ingeschakeld om de veiligheid van deelnemers en publiek te waarborgen.





80.000

maaltijden worden geserveerd in het bivak tijdens de looptijd van de rally.





4,6 miljoen

toeschouwers kwamen opdagen tijdens editei 2013.





1 miljard

kijkers is het bereik van de totale TV-verslaggeving rond het evenement.