Stoffel Vandoorne reserve bij McLaren F1, gaat ook GP2 rijden

Door: AUTO55

Nieuws uit de Formule 1. De 21-jarige Kortrijkenaar Stoffel Vandoorne (rechts op de foto naast Daniil Kvyat) heeft een contract versierd als eerste reserverijder bij de McLaren renstal. Vandoorne is een rijzende ster die in 2012 de Eurocup Formula Renault 2.0 Series won en vorig jaar voor de eerste keer deelnam aan de World Series by Renault 3.5 Championship, waarin hij tweede eindigde. Onze landgenoot heeft z'n kans geroken en zal voortaan Jenson Button and Kevin Magnussen in de pit kunnen vergezellen.

GP2

In tussentijd gaat Vandoorne ook in de GP2 series aan het werk, bij ART. Dat won drie maal in het verleden de grote beker. Met Nico Rosberg in 2005, Lewis Hamilton in 2006 en Nico Hulkenberg in 2009. En die hebben allemaal een voltijds zitje in de Formule 1 veroverd. Dat belooft voor Stoffel.