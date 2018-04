Zo ziet de Fiat 500X er uit

Door: AUTO55

De Fiat 500X, waarvan we de indiensttreding in 2012 hebben bevestigd, werd ontwikkeld in samenwerking met Jeep, dat ook een aanverwante op de markt gaat brengen. Die zal Junior of Jeepster gaan heten, een geblokter uiterlijk krijgen en net als de 500X vanaf dit jaar in het Italiaanse Melfi in elkaar worden gevezen. Per dag zouden 1.600 vierwielers hun weg moeten vinden naar de uitgang van de fabriek. Meer concrete informatie omtrent beide modellen is er nog niet, al mag je er vanuit gaan dat het Fiat 500L-motorenaanbod op bovenvermelde crossers van toepassing zal zijn.