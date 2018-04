BMW 720i laat zich (even) opmerken

Door: AUTO55

Bij BMW zwijgen ze er voorlopig in alle talen over, maar een interne misser duidt op de komst van een viercilinder benzinemotor in de 7-reeks. De typeaanduiding 720i stond namelijk even online op de officiële webstek van de constructeur. Dat het om een grap zou gaan is haast uitgesloten, dus verwachten we ons binnen afzienbare tijd aan een perscommuniqué betreffende de instap-Zeven.

Onder de kap schuilt in principe dezelfde tweeliter benzine die je ook in de 3- en 5-reeks tegenkomt. Met een vermogen van 184pk dus. De voorlopige basisversie met benzine door de leidingen heet nu nog 740i en is gezegend met een zespitter met 3 liter slagvolume en 320pk. Je dient er minstens € 91.850 voor neer te tellen. De goedkoopste diesel (730d) is minder hebberig en kost je minimaal € 79.450. Als de 720i er effectief komt, hebben we er een nog lager basisprijskaartje in gedachten.