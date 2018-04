Skoda Superb Combi Outdoor houdt van kunststof

Door: BV

Skoda heeft z'n Superb, in zowel de berline als de breakversie op een facelift getrakteerd, maar z'n aantrekkelijke verhouding tussen prijs en ruimte bleeft ongewijzigd. Er werd vooral aan de stijl gevijld. In diezelfde categorie brengen we deze ‘Outdoor' onder. Het is de Combi voorzien van een wat ruiger uiterlijk dat we vooral aan de aanwezigheid van extra onbehandelde kunststof te danken hebben. Noteer ook nog een beschermplaat onderaan de voorbumper met grotendeels esthetische eigenschappen en andere mistlichten.

Motoren en techniek

De Tsjechische autoconstructeur zal je de Outdoor versie aanbieden voor nagenoeg alle motorversies. Fixeren we ons op de uitersten, dan vinden we enerzijds een 105pk sterke 1.6l diesel en anderzijds een 3,6l V6 met 260pk. Voorwielaandrijving is standaard, maar de capaciteiten meer in overeenstemming brengen met het uiterlijk kan door vierwielaandrijving aan te stippen. Je moet daarvoor wel even één oog op de motorkeuze houden want niet alle combinaties zijn mogelijk.