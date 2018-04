582.830 bezoekers voor Autosalon Brussel 2014

Door: BV

Zondagavond sloot de 92ste editie van het Autosalon van Brussel de deuren met het traditionele toeterconcert. En 2014 lijkt een jaargang te worden waarop zowel organisator Febiac als de standhouders met tevredenheid terug kijken.



Weer positieve trend



In het totaal kwamen 582.830 bezoekers door de deur. Dat zorgt er niet alleen voor dat de beurs onbedreigd het grootste evenement van het land blijft, maar het betekent ook een kentering in de neerwaartse bezoekerstrend van de afgelopen crisisjaren. Dezelfde beurs in 2012 (vergelijken moet eigenlijk steeds tussen even jaren, gezien de oneven jaren zich beperken tot een wat kleiner, thematisch salon), wist 561.555 mensen op de been te brengen.



Editie 2014 wist finaal meer dan 20.000 extra liefhebbers en geïnteresseerden naar de Heizelpaleizen te lokken. Er was slechts één dag die merkbaar lager aftikte dan de vergelijkbare dag twee jaar eerder, en dat is dag 2 - wanneer de toegang in principe beperkt is tot de professionals uit de sector. De drukste dag was maandag 20 januari. Eén van de drie nocturnes, met een opening van 10 tot 22u. Toen kwam zo maar eventjes 77.063 man zich informeren.



Een overzicht van wat het Autosalon van Brussel te bieden had, vind je in het Auto55.be-dossier.