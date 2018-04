Daimler & Infiniti ontwikkelen nieuw platform

Door: AUTO55

In 2010 ving de alliantie Renault-Nissan een relatie aan met Daimler. De gevolgen daarvan zijn al enige tijd merkbaar. De Q50 van Nissans premium dochtermerk Infiniti rijdt tegenwoordig met Mercedes-motoren rond, de Citan is een opgepoetste Renault Kangoo en er zijn ook de oneindige Q30 en een gedeelde basis voor de volgende Renault Twingo en Smart ForTwo uit voortgesproten.

Daarenboven werd nu ook bevestigd dat er een gezamenlijk ontwikkeld platform in de pijplijn zit dat niet minder dan vier verschillende modellen uit het merkengamma van een ruggengraat moet voorzien. Dat deelde Infiniti-topman Johan de Nysschen mee. We kunnen ook al zeggen dat het eerste model in 2017 verschijnt en dat er een crossover tussen zit.