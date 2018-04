Infiniti Q30 is er helemaal

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt stelt Infiniti de Q30 Concept voor. Een studiemodel dat één of twee stappen van de showroom verwijderd is, maar daar in 2015 zal terecht zal komen. Dat wordt dan het antwoord van de Japanners op de Lexus CT200h en een concurrent van onder meer de Audi A3, BMW 1-Reeks en Mercedes A-Klasse. Met die laatste zou de Q30 zich moeten kunnen meten, want Infiniti zal immers gebruik maken van hetzelfde onderstel als de A-Klasse, B-Klasse, CLA en de recent voorgestelde kleine crossover GLA.

Over Crossovers gesproken - eigenlijk heeft de Q30 daar ook wat de pose van, al is het niet zo uitgesproken. Volgens de constructeur moet de Q30 jonge kopers aanspreken. Die zijn schijnbaar op zoek naar de sportiviteit van een coupé, het plaatsaanbod van een vijfdeurs en het stoere van een SUV. Mercedes heeft voor hetzelfde platform vierwielaandrijving in de aanbieding, dus met wat geluk krijgt dat visuele aspect gezelschap van geloofwaardige techniek.

Wat de Q30 Concept onder de huid draagt, is nog niet geweten. De boordplank suggereert alvast een conventionele krachtbron en van de aanwezigheid van een automaat zijn we zeker. De selectiehendel is immers duidelijk zichtbaar. Alle beeld is er in onze fotospecial.