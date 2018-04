Infiniti Q50 winkelt (alweer) bij Mercedes

Door: AUTO55

Op de Chinese Guangzhou Motor Show stelt Nissans luxedivisie Infiniti de instapversie van de Q50 voor. Dat is een auto die klasbakken als de BMW 5, Mercedes' E-klasse en de Audi A6 in het vizier neemt. Ook in Japan overigens, waar het welgestelde deel van de bevolking zich lang niet beroerd voelt om in de Duitse hoek te winkelen.

De Q50 krijgt aldus een benzinemotor van Mercedes ingeplant. Eentje met 2l longinhoud die 211pk en 320Nm koppel naar de wielen stuurt. En hoewel het verschil in nationaliteit amper groter kan zijn, beweren de Japanners dat de gekozen krachtcentrale prima bij de karakteristieken van het merk past. Bovendien is het niet de eerste motor die Infiniti bij Mercedes heeft opgepikt. Eerder werd immers al een dieselende 2.2l viercilinder in de Q50 geïnstalleerd, een blok dat je zowel in de E- als in de C-klasse kan terugvinden.