Eindelijk: de nieuwe Mondeo komt!

Door: BV

We schrijven 9 januari 2012 - inderdaad, al ruim twee jaar geleden - en Ford trekt op het Autosalon van Detroit het doek van de nieuwe Fusion. Een nieuw wereldmodel dat in onze contreien dienst zal doen als de vijfde generatie Mondeo. De nieuwe break-variant (een Europese koetswerkvariant) beleefde z'n wereldpremière op het Salon van Frankfurt, in september van datzelfde jaar. Dat de nieuwste variant in z'n Europese uitvoering jammer genoeg niet in ons eigen Genk van de band zal lopen, was al snel duidelijk. Maar inmiddels loopt het model nog steeds nergens uit de productiehallen.

Nieuwe Mondeo nog dit jaar

Er is nu licht aan het eind van de tunnel. De Engelse Ford-baas Mark Ovenden was de eerste om openlijk over een lanceerdatum te spreken. Het is nog altijd niet voor meteen, maar tijdens het laatste kwartaal van dit jaar kan het Oude Continent eindelijk kennis maken met de Mondeo. En hij durfde het aan om zowaar een kleine prijsdaling ten opzichte van de uittredende generatie te beloven.

Vignale

Een studiemodel maakte de komst van een nieuwe, extra luxueuze en goed uitgeruste uitrustingslijn met de naam Vignale al duidelijk. Die variant die afgeladen vol zit met toeters en bellen (zeg maar de Ghia van onze tijd, met wat meer aandacht voor design) komt er ook van de Mondeo.

De motoren

Daar is wel al één en ander over bekend. Zo rekenen we op een 1.5l benzine Ecoboost met 150pk en 240Nm en kan je er donder op zeggen dat ook de 1.0-liter driecilinder turbomotor (reken op zo'n 120pk) z'n intrede in de grote koets van de Mondeo zal maken.

Dieselrijders krijgen in elk geval al een 1.5l voorgeschoteld. En er staat ook een hybride op het programma. Die krijgt naar verluidt een tweeliter benzine in combinatie met een elektromotor. De zuinigste varianten zullen onder de psychologische 99gr/CO2/km-drempel duiken.

Dat er zowel manuele als automatische transmissies in het leverprogramma worden opgenomen is nogal wiedes. Maar er wordt ook gefluisterd over (optionele) vierwielaandrijving. Dat zou een primeur zijn voor het model.