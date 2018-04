Quant stelt e-Sportlimousine voor

Door: AUTO55

Kort nadat Koenigsegg 5 jaar geleden op het salon van Genève de Quant presenteerde, werd stil rond het project. Maar de naam is nu terug komen bovendrijven. Niet dankzij de Zweedse sportwagenfabrikant, dan wel het in Liechtenstein gevestigde bedrijf nanoFlowcell dat destijds mee instond voor de ontwikkeling. De firma wil tegen het einde van het jaar in totaal 5 prototypes laten rondtoeren. Samen met Bosch wordt er naarstig doorgewerkt aan de aandrijflijn zodat homologatie in de toekomst mogelijk zal zijn.

Autosalon van Genève

Quant e-Sportlimousine heet de nieuwe concept car, en hij is vanaf 6 maart zichtbaar voor het publiek op het autosalon van Genève. Opmerkelijk is dat hij over een volledig new systeem om energie op te slaan beschikt. In tegenstelling tot de traditionele wijze van opslaan in een accu gebruikt de Quant e-Sportlimousine een zogenaamde ‘flow cell' waarbij het vloeibare elektrolyt zich in een externe tank bevindt. De techniek werd in 1976 gepatenteerd door de NASA voor een ruimtevaartprogramma, maar dit patent is ondertussen al jaren verlopen. en schijnt even effectief te zijn als lithium-ion terwijl het vele malen duurzamer is dan deze ‘traditionele’ vorm van opslag.

Duurzaam en krachtig

De volledig elektrisch aangedreven en gevleugelde coupé haalt een nominaal Voltage van 600V en 50 Ampère uit twee tanks met elk 200l inhoud. Z'n rijbereik zou tussen 400 tot 600 kilometer moeten bedragen. In totaal vier elektromotoren doen de wielen draaien, en de krachtontwikkeling is fenomenaal. Elke afzonderlijke elektromotor zou in staat zijn 925pk, alsook een duizelingwekkende 2.900Nm(!!) trekkracht te produceren.

De elektrisch aangedreven vierwieler is ook maar liefst 5,25m lang, wat hem even uitgestrekt maakt als een Mercedes S-klasse met lange wielbasis, en weegt ongeveer 2,3 ton.