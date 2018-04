Officieel: BMW 4 Series Gran Coupé

Door: BV

Ja hoor, gisteren en eergisteren werd er nog deskundig gelekt (te zien in ons nieuwsarchief en op onze Facebook-pagina) maar vandaag is het allemaal helemaal officieel. Dit is de BMW 4 Gran Coupé.

Wat is het verschil met de BMW 3-Reeks Sedan?

Goede vraag, want er is bitter weinig technisch onderscheid. BMW baseert de Gran Coupé op de 4-Reeks, maar dat is weinig meer of minder dan een in marketingsaus gedipte tweedeursversie van de 3 Sedan. En daar komt nu zowaar een vijfdeursuitvoering van, volgens de formule die Audi eerder al succesvol opdroomde voor de A5 Sportback. De afmetingen zijn vergelijkbaar met die van de 3 Gran Turismo, zonder de lange wielbasis en de hoge daklijn. Ben je nog mee? Wil je dat in afmetingen, dan kunnen we verklappen dat de Gran Coupé in vergelijking met de vierdeursversie waarvoor je een nummertje moet aftrekken 4cm lager wordt, 1,4cm langer en 1,4cm breder.

Wat de 4 Gran Coupé uniek hoort te maken is z'n grotere laadcapaciteit (tot 1.300l met de 40:20:40 gedeelde achterbank plat), z'n frameloze ramen en natuurlijk een extra dosis kunstig geplooid staal. Daardoor ziet het model er gestrekter uit dan de technisch identieke 3. Je zal er stevig voor in de buidel mogen tasten want het model wordt naar verluidt zo'n € 6000 duurder.

Allemaal gekende motoren

Geen verrassingen bij de motoren, want ze hangen natuurlijk allemaal al modellen met 3 of 4 op de kofferklep. Er is 420i met 184pk, een 245pk sterke 2-liter turbo in de 428i, een 306pk sterke 3-liter zes-in-lijn (ook met turbo) in de 435i en dan zijn er ook nog twee diesels. Instappen kan met de 143pk sterke 418d en van meet af aan wordt ook de 420d leverbaar die 184pk aan de teugels houdt.

De première geschiedt volgende maand op het Autosalon van Genève.