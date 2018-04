Lelijk eendje: Felino CB7

Door: BV

Canada staat niet meteen bekend om z'n autodesign. En deze Felino CB7 zal daar wellicht geen verandering in brengen. Het koetswerk is nochtans helemaal in koolstofvezel en de deuren zijn van het vleugeltype. Alleen het lijnenspel valt niet zo prettig op het netvlies.

Circuitspeelgoed

De CB7 is voornamelijk bedoeld voor circuitgebruik, maar je mag er ook de baan mee op. 4,2m lang, 1,1m hoog en 1,9m breed, niet eens 1,2 ton zwaar en voorzien van een volledig onafhankelijke ophanging. Voorin het chassis huist een 6,2l grote V8 van GM-origine die 525pk opwekt. Dat is voldoende voor een acceleratietijd van nul tot 100 in 3,5 tellen. Stoppen doe je middels de carbon-keramische schijven die achter de 18-duims lichtmetalen velgen de wereld bekijken.