Porsche (alweer) aangeklaagd voor overnamestrijd VW

Door: BV

Het zal wel wat te maken hebben met de wind die hoge bomen vangen, maar Wolfgang Porsche en Ferdinand Piech, beiden toplui van Porsche Automobil Holding, hebben nog maar eens een dagvaarding in de bus. Ditmaal worden ze door de rechtbank gedaagd door 7 investeringsfondsen die grote verliezen leden naar aanleiding van de overnameperikelen tussen Porsche en VW. In het totaal wordt een vergoeding van € 1,8 miljard geëist.

Mislukte overnamepoging

Het is niet de eerste procedure die wordt opgestart naar aanleiding van de overnamestrijd tussen VW en Porsche. Onder meer de Duitse fiscus boog zich eerder al eens over de beurscommunicatiestrategie van Porsche. En ook daarover gaat deze nieuwe rechtbankgang. De investeringsfondsen in kwestie speculeerden op een koersdaling van de VW-aandelen. Maar toen Porsche in oktober 2008 aankondigde reeds 74% van VW te bezitten daalden de aandelenprijzen van het Duitse concern niet, maar schoten ze de hoogte in. Uiteindelijk kwam Porsche in geldnood en nam VW de sportwagenconstructeur over in plaats van andersom.

Inlichtingendiensten en zware criminaliteit.

De aanklagers stellen - en ze zijn niet de eerste met die aantijging - dat de raad van bestuur van Porsche destijds de beleggers bewust misleidde. Er wordt in de aanklacht zelfs een vergelijking gemaakt met geheimhoudingstechnieken die passen bij inlichtingendiensten en zware criminaliteit. Porsche noemt de aanklacht ongegrond en zal zich voor de rechtbank verdedigen.