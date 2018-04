Spyker nog maar eens aan de rand van het faillissement

Door: BV

Veel verder dan het omkitten van een Artega GT tot een concept car, is Spyker de afgelopen tijd niet geraakt. Maar dat weerhoudt topman Victor Muller er niet van om steevast een goed-nieuws-show op te voeren. Ook ditmaal is er volgens de Nederlander eigenlijk niets aan de hand.

Spyker zit verwikkeld in een kluwen financiële constructies. Zelfs specialisten krijgen er nauwelijks kop of staart aan. We beperken ons daarom tot enkele simpele feiten.

In 2010 ging Spyker een leaseovereenkomst aan met de Letse bank SIA LKB Lizings, die op z'n minst ten dele in handen was van de Russische miljardair Vladimir Antonov (die onder meer FBI- en GM-inmenging uit het Saab-dossier werd gehouden). De leasovereenkomst ging over de productielijn en -middelen voor de bouw van de Spyker C8 Aileron, destijds (nog steeds in 2010) voorzien in Engeland bij CPP, dat eveneens van Antonov was. Maar de Rus werd in eigen land achter de tralies gedraaid en het imperium ontmanteld. CPP ging bankroet en Spyker beschikte niet om de middelen om de C8 Aileron te bouwen, maar was wel contractueel aan de leasing ter waarde van € 2,3 miljoen gebonden.

Een Letse aritragecomissie veroordeelde Spyker tot het voldoen van het bedrag van € 2,3 miljoen. Het is onduidelijk of de nicheconstructeur uit Zeewolde daar de middelen voor heeft. Maar ze gaan uiteraard in beroep.