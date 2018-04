Eerste beelden nieuwe Subaru Legacy

Door: BV

Subaru warmde al op voor een nieuwe generatie van Legacy met een concept car die te zien was op het Autosalon van Los Angeles. Later deze maand mag het Amerikaanse publiek kennis maken met de definitieve productieversie, waarvan dit de eerste afbeeldingen zijn.

Zesde generatie

De Legacy is inmiddels aan z'n zesde generatie toe. Het model wordt hier voorgesteld in de versie die de Yanks te kauwen krijgen. Die zal wellicht in details afwijken van de Europese versie. Reken bijvoorbeeld op aanpassingen aan de grille, bumperschilden en lichtunits.

De Japanners beloven een uiterlijk met meer dynamische lijnen (dat evenwel ver weg blijft van de hierboven reeds aangehaalde concept car) en een interieur met betere materialen.