Subaru Legacy en Crossover 7 Concept

In autoland draait zowat alles momenteel rond de salons van Tokio en Los Angeles. Subaru verdeelt de rollen binnen de rangen en stuurt vertegenwoordigers naar beide steden. In de stad der engelen neemt men deel met de nieuwe WRX, waarvan we inmiddels weten dat die de keuze laat tussen één van twee geblazen motoren met 2 of 2.5l inhoud. Dat laatste cijfer geldt natuurlijk voor de STI-variant.

Wie ook in LA zal opduiken is de Legacy concept, omschrijfbaar als de vierdeursversie van de WRX Concept die Subaru afgelopen voorjaar in New York naar voren schoof. De Legacy Concept heeft het coupé-virus duidelijk te pakken en staat bol van grove lijnen, gladde oppervlakken en immense wielkasten met daarin 21-duimers. Zelf is de auto ook best uit de kluiten gewassen. Van bumper tot bumper wordt er 4,93m gemeten, de breedte bedraagt 1,94m. Over motoren wordt er vooralsnog niet gesproken.

In Japan dan kan men binnenkort met de Levorg Concept, en met de Crossover 7 Concept kennismaken (zoals te zien in de korte fotoreeks). De '7' is 4,78m lang, 1,8m breed en 1,71m hoog, en verschuilt een 2.5l boxercentrale onder de kap. De krachtoverbrenging gebeurt via een CVT en uiteraard worden alle wielen aangesproken.