Hinten naar RS2 met Audi RS4 Avant Nogaro

Om de twintigste verjaardag van de allereerste RennSport te vieren - de RS2 - presenteert Audi de RS4 Nogaro. Dat is een RS4 van de huidige generatie, maar dan met duidelijke stijlkenmerken van zijn gepensioneerde voorvader. De lakkleur is daar een mooi voorbeeld van. Net als de superbreak van weleer wordt de speciale RS4 Avant immers met een Nogaroblauw koetswerk (met pareleffect) verkocht. Voor de afwerking van het radiatorrooster koos men voor een matzwart likje verf, net zoals voor de dakrails.

En de Nogaro krijgt ook aangepast schoeisel. Hij rust op 20-duimers met rubbermaat 265/30 met daarachter rode remklauwen om z'n sportieve inborst in de kijker te zetten. Voor wie het ervoor over heeft liggen er ook carbonkeramische remmen in de rekken.

Binnenin zijn de familiebanden alweer treffend. De tweekleurige aankleding is gespekt met Valcona-leder en alcantara, en uiteraard kan je moeilijk om de carboninleg en de specifieke logo's heen.

Onder de kap verandert er evenwel niets. De RS4 Avant Nogaro wordt dus nog steeds aangevuurd door een 450pk en 430Nm opwekkende V8 en laat z'n krachten via een zeventraps S-Tronic-automaat op het quattro-systeem los. Naar 100 sprinten lukt deze speler uit Ingolstadt in 4,7 seconden; de topsnelheid bedraagt 280km/u.