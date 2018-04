Audi S1 heeft 231pk, in België gebouwd

Door: BV

Met de Audi A1 Quattro, in kleuren die ode brachten aan de oer-quattro van weleer, staken de Duitsers al eens een teen in het badwater. Zou een extra potige A1 voldoende tot de verbeelding kunnen spreken? Alle exemplaren zijn de deur uitgevlogen en nu is er dus ook de S1. Met A1 op het paspoort van de driedeursversie, en A1 Sportback op de papieren van de variant met vijf deuren.



2-liter turbomotor, minder dan 4 meter



Audi gebruikte de benaming S1 al eens in de jaren tachtig, voor een rallywagen, maar die heeft natuurlijk weinig uitstaans met deze kleine baanracer. Nochtans zet de S1 erg respectabele prestatiecijfers neer. Uit de tweeliter turbomotor puren de ingenieurs uit Ingolstadt 231pk en zo maar eventjes 370Nm. Vier aangedreven wielen en zes met de hand te roeren versnellingen zorgen ervoor dat de kleinste Audi vanuit stilstand naar 100km/u accelereert in 5,8 tellen. De Sportback heeft één tiende meer nodig. Er komt zowaar een begrenzer aan te pas om te zorgen dat het geheel niet sneller loopt gaat dan 250km/u. En toch valt het verbruik mee, dankzij het lage gewicht van de S1: 7,0l/100km of 162 g/km, of één deciliter en 4g/km meer voor de vijfdeursversie.



Herzien onderstel



De standaarophanging van de A1 biedt geen plaats voor vierwielaandrijving. Dat de vervormbare traverse achteraan - een erfenis van de Polo - hier dus net als bij de Quattro plaats zou maken voor een multilinksysteem, was nogal wiedes. En deze integraalaandrijving maakt gebruik van een lamellenkoppeling die elektronisch wordt gestuurd, maar bij voorkeur wat meer paarden via de achterwielen naar het asfalt versluist. Het systeem werkt ook samen met de stabiliteitscontrole. Audi slaat zichzelf op de borst voor een systeem dat graag de rem aan de binnenkant van de bocht bedient om ervoor te zorgen dat het ingebakken onderstuur weer wordt verdreven. Elektronisch instelbare schokdempers zijn standaard, dus je zal zelf kunnen kiezen of de S1 zich eerder comfortabel, dan wel onverzettelijk opstelt.

Om ook voldoende stopkracht te kunnen genereren is de hoofdremcilinder groter. En de schijfremmen hebben vooraan zelfs een diameter van 310mm. Dat betekend dat 17-duimers een minimum zijn. Die worden geschoeid met 215/40 R17-rubber, maar wie zichzelf laat gaan kan ook 18-duimers met 225/35 R18 uit de optielijst plukken.



Over vleugels en striping



De grote dakspoiler is niet eens standaard. Als je hem niet wil, krijg je hem niet. Maar een hertekende voor- en achterbumper, specifieke dorpels en een gewijzigd uitlaatsysteem heb je altijd. Specifieke LED-achterlichten en Xenonkoplampen ook. Een ‘pack quattro’ koop je best als je graag in de kijker loopt. En dan zeker in combinatie met één van de vier voor deze versie voorbehouden koetswerkkleuren.



Het interieur is bekleed met donkere tinten: zwarte sierringen rond de ventilatieroosters, donkergrijze wijzerplaten, roestvrij stalen pedalen en (alweer optioneel) sportmeubilair met een geïntegreerde hoofdsteun.

En de prijs?



In maart start Audi België met de verkoop en de eerste exemplaren worden in de zomer aan de klant geleverd. Een exacte prijs is er nog niet, maar de Duitse prijzen gooien we er graag nog even achteraan, kwestie van richting aan te geven. Bij de Oosterburen gaat een driedeursversie over de toonbank voor € 29.950, terwijl een vijfdeurs € 850 meer kost. De verschillen met ons land zullen klein zijn. Zowel de S1 als S1 Sportback zullen bij Audi Brussels van de band rollen.