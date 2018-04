World Car of the Year: and the winner is?

Door: AUTO55

Terwijl we in Europa uitkijken naar de prijsuitreiking van de Auto van het Jaar, op de vooravond van het nakende salon van Genève, hebben ze in de VS ook trofeeën om weg te geven. En dit onder het mom van de World Car Awards, waarvan de winnaars op 17 april op de New York Auto Show zullen worden bekendgemaakt. Wie stoot de VW Golf, die ook Auto van het Jaar 2013 is geworden, van z'n troon voor de de hoofdprijs?

World Car of the Year

Van mogelijke kapers blijft er nog een dozijn kandidaten over. Van Audi de A3, van BMW de elektrische i3 én de 4-reeks - die in de Europese klassementen reeds uit de boot is gevallen - en van Citroën en Peugeot de C4 Picasso en 308. Skoda's Octavia is de laatste Europeaan in deze categorie die naar New York mag afzakken. En uiteraard wordt er ook op de thuismat gespeeld. Door de Ford Fusion bijvoorbeeld, onze Mondeo voor binnenkort. Die neemt het in Amerikaanse rangen op tegen de Cadillac CTS en de Jeep Cherokee, maar ook tegen een trio Japanners in de vorm van de Mazda 3, de Lexus IS en Infiniti's Q50.

“ De Wraith, waarvan bijna niemand weet hoe z'n naam precies wordt uitgesproken. ”

World Luxury Car



Hier vinden we alweer twee Cadillacs terug - de Escalade en de ELR. De rest van de lijst der luxe sleeën wordt uitsluitend door Europeanen bezet. Bentley stuurt de Flying Spur, BMW de X5, Maserati de Quattroporte en zelfs de Ghibli, en Mercedes de S-klasse. Blijven over: Porsche met de Macan, Land Rover met de Range Rover Sport en Rolls-Royce met de indrukwekkende Wraith, waarvan bijna niemand weet hoe z'n naam precies wordt uitgesproken.

World Performance Car

Op naar de snelle wagens dan. Alfa Romeo opent de hekken met de 4C, terwijl Audi met de RS6 Avant een gezant van een heel ander kaliber op de boot zet. BMW zag zichzelf ook hier weer genomineerd worden, ditmaal dankzij de M6 Gran Coupé, al durven we te gokken dat de Chevrolet Corvette Stingray in dit onderdeel met het grote geld aan de haal zal gaan. Zelfs met Porsche's 911 Turbo en GT3, de Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster en de Ferrari 458 Speciale in de tegenstand... en de Ford Fiesta ST, de VW Golf GTI en de Mercedes A/CLA 45 AMG.

World Green Car



In de categorie 'groene jongens' treffen we opnieuw de BMW i3, en ook weinig verrassend is de nominatie van de Audi A3 Sportback e-tron en VW's XL1. Honda hoopt alvast op het beste voor de Accord Hybrid, en bij Mitsubishi doen ze net hetzelfde voor de Outlander PHEV.

World Car Design of the Year

Hier is het lijnenspel van belang om goedgemutst weer naar huis te keren. En we komen - op de nieuwe Mercedes C-klasse na - enkel modellen tegen die reeds in een ander onderdeel genoemd zijn. Dat zijn: alwéér de BMW i3, maar ook de Cadillac CTS, Citroën C4 Picasso, Mazda 3, Lexus IS en de Volkswagen XL1.