Ramp in het National Corvette Museum

In het National Corvette Museum in Bowling Green, Kentucky, heeft het noodlot toegeslagen. Een plusminus 12m brede en 9m diepe sinkhole - een depressie in de grond veroorzaakt door een oplossing van gesteenten of door instorting van holle ruimten in de ondergrond - heeft niet minder dan acht modellen opgeslokt die onder de Skydome stonden opgesteld. Twee daarvan, een ZR-1 Spyder uit 1993 en een ZR1 "Blue Devil" uit 2009, behoren nog aan General Motors toe, de rest zijn in handen van het museum. Onder de slachtoffers tellen we ook nog een zwart exemplaar uit 1962, een PPG Pace Car uit '84, een witte 1 Millionth Corvette uit '92, een robijnrode 40th Anniversary uit '93, een Mallett Hammer Z06 uit 2001 en een witte 1.5 Millionth Corvette van vijf jaar geleden.