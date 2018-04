Peugeot toont de nieuwe 108

Door: BV

De drieling Citroën C1, Peugeot 108 en Toyota Aygo is aan een opfrisbeurt toe en Peugeot is de constructeur die de spits afbijt. De nieuwe stasrakker van het merk met de leeuw wordt, hipper en lichter dan z’n voorganger. Hij mag meteen de strijd aangaan met de Renault Twingo, die ook al op het Autosalon van Genève wordt voorgesteld.



Striping



De kleine 108 leent enkele stijlelementen bij de erg goed ontvangen 308, maar stelt zich op als de hippere van de twee. Ook Peugeot wil meespelen in de categorie van de personaliseerbare stadswagentjes en zo bijvoorbeeld een alternatief bieden voor de Opel Adam. Stickers en stripings, spiegelkapjes en zelfs tweekleurige lakschema’s worden daarvoor ingezet.



Klein, licht en cabrio



De 108 meet nu 3,47m in de lengte en is 1,62m breed. Je zal het model kunnen krijgen in versies met drie of vijf deuren en dakgewijs krijg je de keuze voor een conventioneel stalen exemplaar, dan wel een openschuifbare canvas. Die meet 76x80cm en terwijl het natuurlijk niet om een echte cabrio gaat, roept het volgens Peugeot wel hetzelfde gevoel op. Een kleine deflector die automatisch tevoorschijn komt moet er bovendien voor zorgen dat het veel voorkomende (en storende) onderdruk-effect bij cabrio’s weg blijft.



Driecilinders



Onder de kap van de 108 komen kleine driecilinders. De eerste is 1-liter groot en levert 68pk. De tweede is 2 deciliter groter en zal 82pk opwekken. Beiden worden standaard gekoppeld aan een met de hand te roeren vijfbak, maar de kleinste wordt ook leverbaar met een automaat.



De prestaties van de 108 zijn, net als prijzen, verbruikscijfers of interieurbeelden, nog niet vrijgegeven. Dat het model gebruik blijft maken van trommelremmen op de achteras en geventileerde schijven vooraan, weten we wel. Net als dat de instapversies gebruik maken van 165/65-rubber op 14-duimertjes terwijl de wat potigere uitvoeringen rollen op 165/60 vijftienduimsvelgen.



Uitrusting



Peugeot belooft dat een in hoogte verstelbare bestuurderszetel, automatische airco, zes airbags en elektrische stuurbekrachtiging deel zullen uitmaken van de uitrusting. Maar wat allemaal tot de standaarduitrusting behoort is twijfelachtig.