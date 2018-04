Eetbare Ford Mustang uit 3D-printer

Door: BV

Ooit de wens gehad om een miniatuurauto uit een 3D-printer te laten rollen en hem vervolgens op te eten? Bij de marketing-afdeling van Ford hebben ze daar alvast wat op gevonden. Ze hebben de aanstormende nieuwe Mustang omgetoverd tot een snoepje dat je kan printen.



Suiker en chocolade



Ford liet een conventioneel 3D-model printen in plastic, dat ongeveer 10cm groot is. Maar er werd ook een kleiner exemplaar (ongeveer half zo groot) gebouwd. Dat is opgemaakt uit laagjes suiker die gekristalliseerd worden. En je kan het in theorie ook gewoon krijgen in ander eetbaar materiaal, zoals chocolade. Hoe het smaakt is niet bekend, maar hoe het tot stand kwam en eruit ziet, doet Ford je in de video bij dit item uit de doeken.