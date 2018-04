Audi S3 doet z'n dak af voor Genève

Door: BV

Op het Autosalon van Genève, dat over twee weken de deuren opent, stelt Audi de dakloze versie voor van de potige S3.

25mm lager

Het geheel elektrisch bediende dak van de A3 Cabrio gaat nog steeds open en dicht in 18 seconden. Daaraan verandert de S3 niets. En de badge heeft evenmin invloed op de minimaal 245l grote koffer. Maar het dak reikt wel 25mm minder hoog. Dat heeft uiteraard niets met het label te maken, maar alles met de ophanging. De S3 rijdt immers niet alleen op grotere 18-duimers die geschoeid zijn met 225/40 R18-rubbers. Ze zitten ook dieper in de wielkasten en de bodemplaat suist weer wat dichter tegen het asfalt.

300pk - 380Nm

Wat extra rigiditeit in de ophanging helpt volgens de constructeur om het vermogen van de S3 te controleren. En er is nogal wat in bedwang te houden. De tweeliter viercilinder turbomotor wekt immers 300pk en 380Nm op. Het gaat allemaal via een zestrapsautomaat met dubbele koppeling en quattro-aandrijving naar het asfalt. In ideale omstandigheden maakt dat de S3 Cabrio niet alleen 250km/u (begrensd) snel, maar duurt de honderdsprint ook slechts 5,4 tellen.

Aluminium en Alcantara

De aluminiumkleurige spiegelhuizen en voorruitomlijsting zijn uiteraard niet ‘echt’. En we vermoeden zelfs dat dat het geval is bij de groter geworden luchthappers in de bumpers. Maar het leder en Alcantara in het interieur is dat wel. Je krijgt een combinatie van beiden als je je niet met het interieur moeit, maar alles in leder kan natuurlijk ook.