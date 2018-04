Hazumi volgt Mazda 2 op

Door: BV

De kleine Mazda 2 is al in productie sinds mei 2007. Vervanging staat dus voor dit jaar op de kalender. De Japanners openen de dans met de Hazumi concept car die op het Autosalon van Genève te zien zal zijn. Na een eerste teaser en een schets is er nu voor het eerst een echte foto.



Energie



Hazumi is Japans voor ‘spring op’, wat moet onderlijnen hoe dynamisch het lijnenspel van de kleinste Mazda voor het Europese continent wel wordt. Technische details zijn schaars, maar het merk wil wel kwijt dat de showcar de kleine 1.5l dieselmotor met SkyActiv-technologie onder de kap heeft. Die zal het ook tot serieproductie schoppen.