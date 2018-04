Nieuwe Toyota Aygo heeft de X-Factor

Door: BV

De eerste generatie van de Toyota Aygo moest het 9 jaar volhouden. Iets wat het modelletje overigens met veel bravoure deed. Op het Autosalon van Genève debuteert de nieuwe versie. Alle details hebben we morgen, maar de eerste beelden zijn nu al los.



X-Factor



Het is duidelijk dat de Agyo zich meer distancieert van z’n broertjes Peugeot 108 en Citroën C1 dan tot nog toe het geval was. De vormgeving is duidelijk erg scherp en Japans. Maar net als bij de Franse alliantiepartner, speelt personalisering een grotere rol. Het is in elk geval duidelijk dat Toyota enkele verschillende kleurenschema’s naar voren schuift.



Aan de achterzijde zijn de grote lichtunits het meest opvallende stijlelement. Vooraan valt vooral een X-vormig sierelement op dat de lichtunits en de bumperschilden met elkaar verbindt.



Motoren



De Aygo zal gebouwd worden met twee driecilinder benzinemotoren onder de kap. Die hebben een slagvolume van respectievelijk 1.0 en 1.2 liter. Van een diesel is er, ook bij de Fransen, nog geen spoor.