Jeep Renegade is compacte terreinrakker met Fiat-genen

Door: BV

Hoewel de kleine Renegade erg veel weg lijkt te hebben van een Fiat Panda 4x4, die zelf overigens alles behalve lachwekkend is, beweert Fiat-Chrysler dat het onderstel het ‘Small Wide’-platform van het Italiaanse merk is. Dat heeft meer gemeenschappelijk met de Punto dan de Panda en wordt ook voor de Fiat 500X en 500L gebruikt. Het biedt overigens 22cm bodemvrijheid, wat je toch een gezonde basis geeft voor het nodige ploeterwerk. Aan de andere zijde van de koets - dat is dan de bovenkant - is er ook nieuws. Daar voorziet Jeep twee verwijderbare dakpanelen. Die kan je in de koffer opbergen als je zin hebt om de wind in je haren te voelen.

Wereldwijd

De Renegade is de eerste Jeep die in Italië wordt gebouwd en zal wereldwijd in meer dan 100 landen aan de man worden gebracht. Dit jaar nog in Europa, en dat in vier verschillende uitrustingsniveaus met de klinkende namen Sport, Longitude, Limited en Trailhawk. Bij de lancering zal een zogeheten Opening Edition worden verkocht.

9 versnellingen

De instapversies moeten zich beredderen met voorwielaandrijving, maar vierwielaandrijving wordt tenminste leverbaar op een aantal motorversies. De instapper wordt een 1.6 E-Torq met 110pk, gevolgd door een 1.4l turbo met 140pk. Die laatste eenheid is er ook met een andere turbo die dan 170pk opwekt en zowaar aan een automaat met 9 versnellingen wordt gekoppeld. Die stuurt z'n kracht dan weer altijd naar alle wielen. Dieselen zal ook kunnen: daarvoor schuift Fiat de 1.6 Multijet (120pk) en 2.0 Multijet (140/170pk) naar voren.