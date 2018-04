Peugeot 308 is Auto van het Jaar 2014

Door: BV

De vooravond van het Autosalon van Genève wordt de Europese Auto van het Jaar bekendgemaakt. Die wordt gekozen door prominente gespecialiseerde journalisten uit de deelnemende landen, waaronder het onze. De Peugeot 308 volgt de Volkswagen Golf op.



Sterke top 3



De jongste winnaar van Europa’s meest prestigieuze autoprijs is de Peugeot 308. Een model dat niet groter was dan z’n voorganger, maar wel kan uitpakken met een lager gewicht en hogere afwerkingskwaliteit dan z’n voorganger en vooral aan de binnenzijde origineel en sober is. Bovendien wordt de 308 geloofd om z’n rijeigenschappen. Iets wat z’n voorganger met dezelfde naam niet overkwam. Evenmin onbelangrijk: de 308 is toegankelijk voor de massa, en het lijkt er sterk op dat de jury daar rekening mee heeft gehouden.



Onder de 308 staan immers twee elektrische voertuigen. Beiden hoorden tot de favorieten. De tweede stek is voor de BMW i3 die erg innovatief is maar wiens prijskaartje minder toegankelijk is. En hetzelfde geldt voor de Tesla Model S - die eindigt op het laagste ereschavot.



De achtervolgers



De rest van het klassement bestaat uit de Citroën C4 Picasso op 4, de Mazda 3 op de vijfde stek, de nieuwe Skoda Octavia op zes en de Mercedes S-Klasse op de laatste plaats.