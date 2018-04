Bugatti Légendes: Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt

Door: BV

Kijk naar de markt van de supersportwagens en je ziet McLaren, Ferrari, Porsche en zelfs Pagani werken met wachtlijsten. Er zijn meer mensen die de nieuwste superbolides van het merk willen dan er voor handen zijn. Het contrast met de Veyron is groot. Het merk organiseert nu zelfs testsessies - zo veel moeite heeft het met de verkoop van de laatste exemplaren. Nochtans is exclusiviteit gegarandeerd: er zullen nooit meer dan 450 Veyron bestaan. 300 Coupé’s en 150 Grand Sports.



Bugatti Légendes



In een poging om het laatste handvol exemplaren wat vlotter van de hand te doen, bouwt Bugatti van de Grand Sport Vitesse speciale reeksen. Het is geen koopje, met een prijs van € 2,18 miljoen, maar exclusiviteit is wel gegarandeerd. Van elke editie van de Bugatti Légendes-reeks worden niet meer dan 3 voertuigen gebouwd. Deze Rembrandt Bugatti is de vierde van een totaal van zes speciale exemplaren.



Kunst



Rembrandt Bugatti was de jongere broer van Ettore Bugatti. Hij wordt geëerd met een bolide in een diepe bruintint. En dat is geen toeval. Rembrandt was immers een getalenteerde beeldhouwer met een voorliefde voor bronzen sculpturen. Hij overleed al op 32-jarige leeftijd.



Veel van Rembrandt’s sculpturen waren dieren, en de olifant was één van z’n meest geliefde creaties. Liefhebbers van klassieke voertuigen weten dat ongetwijfeld - het was al duidelijk te zien op de Bugatti Type 41 Royale uit de jaren dertig. En ook nu keert het terug. En op de hoofdsteunen prijkt net als bij de drie voorgaande editie (Jean-Pierre Wimille, Jean Bugatti, Meo Constantini) de handtekening van de ‘legende’.