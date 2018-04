Elektrische Nissan e-NV200 voor postbode's in Yokohama

Door: BV

We hebben de Nissan e-NV200 al meermaals gezien in prototypevorm. En het dient gezegd dat de Japanners hun tijd nemen voor de ontwikkeling van een productievariant. Die is evenwel aangekondigd voor dit jaar, dus het is geen dag te vroeg dat er wordt gestart met praktijktests.



Post



De elektrische NV200 wordt aangedreven door een elektromotor met 109pk. De techniek is, weinig verrassend, erg verwant aan die van de Nissan Leaf. De komende twee maanden wordt de post in Yokohama met deze e-NV200 rondgedragen. Nissan wil vooral inzicht krijgen in het rijbereik in een stedelijke omgeving. Dat wordt per slot van rekening de biotoop voor deze nu productieklaar ogende besteller.



Nissan ziet elektrische bestelwagens als een noodzakelijke stap. Die moet grote verstedelijkte gebieden de kans geven om economisch te groeien zonder nefaste gevolgen voor het milieu.