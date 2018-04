Maserati wordt 100, trakteert zichzelf op sexy Alfieri

Door: BV

De Italiaanse sportwagenbouwer viert dit jaar z’n eeuwfeest. En dan moet je wel met ies speciaals op de proppen komen. Een gelimiteerde uitgave van de Quattroporte is alvast een begin, maar er mag natuurlijk ook gedroomd worden.



Schoonheid



Dromen, dat doet Maserati met deze Alfieri, gebaseerd is op de GranTurismo MC Stradale, zij het met een met 24cm ingekorte wielbasis. De wulpse 2+2 meet 4,59m in de lengte, is 1,93m breed en slechts 1,28m hoog.



Het lijnenspel is klassiek, maar niet wars van modernisme. In de eerste categorie vallen de vouwlijnen over motorkap en flanken, in de tweede brengen we onder meer lichtunits onder. Die zijn duidelijk van deze tijd.



4,7 V8



De Italianen beweren dat het studiemodel helemala functioneel is, maar wagen zich niet aan prestaties. Maar met de motor van de hierboven al aangehaalde MC Stradale onder de kap - een 4,7l V8 met 460pk en 520Nm - wordt het natuurlijk niet behelpen. In theorie tenminste, want hoewel Maserati natuurlijk wel wat ziet in een auto die aan de troon van de Porsche 911 kan gaan zagen, is serieproductie nog lang geen zekerheid.