Alfa Romeo 4C bloedstollend als Spider

Door: BV

Alfa Romeo presenteert de 4C Spider op het Autosalon van Genève. Met koplampen die een productiemodel waardig zijn, een dubbele centrale uitlaat en een uitneembaar targadak. We hebben meteen het gros van de aanpassingen gehad, maar wat een verschil maken ze uit.



Geen plaats voor een klapdak



De motor en de bijhorende organen zitten in de compacte Alfa Romeo 4C allemaal tegen de ruggengraat van de inzittenden aan. En het zit er behoorlijk vol. Plaats voor een conventioneel cabriodak is er dus niet. Het alternatief is deze targa-constructie, die de dakbogen boven de zijruiten en het dakpaneel ertussen overspant maar de A- en B-stijl ongemoeid laat. Dat is goed voor de stevigheid en het levert een oplossing op die toch nog transporteerbaar is. Je hoeft je regenscherm dus niet achter te laten. Bovendien is de constructie erg licht - zelfs in deze vorm weegt de 4C nog steeds maar 900kg.



Nauwelijks te onderscheiden



Met het targadak op z’n plaats moet je twee keer kijken om te zien dat je met de Spider te maken hebt. Dat illustreert hoe goed de constructie in de lijn van de sportwagen past. Maar er zijn wel verschillen. Zo heeft deze creatie wel koplampen die een uitzicht hebben dat het gros van de mensen niet voor de borst stoot. De ‘gewone’ 4C heeft koplampen met het uitzicht van een slecht afgewerkte concept en daar heeft Alfa - terecht - al wat kritiek voor te verwerken gekregen. Hopelijk halen ze nu wel het productiestadium.



Akrapovic klinkt het gros van de autoliefhebbers niet noodzakelijk bekend in de oren, gezien de uitlaatfabrikant zich vooral specialiseert in dempers voor motoren. Maar ze maken ook de titanium/carbon exemplaren van deze 4C Spider. De soundtrack zou ‘geweldig’ zijn.



Dezelfde organen



Pal voor de achterwielen van de 4C Spider ligt nog steeds een viercilinder met geen 1,8l inhoud, maar wel een turbo. 240pk sterk, en gepaard aan een TCT-transmissie. Dat is Alfa’s letterwoord dat voor een automaat met dubbele koppeling staat. De top bedraagt 250km/u en al na 4,5 tellen ben je de 100 voorbij.



In 2015 gaat de Alfa Romeo 4C Spider in productie. We tellen nu al af.