Martini-kleuren terug in de Formule 1

In 1968 werd de inmiddels legendarische Martini-livrei in de motorsport geïntroduceerd. Vier jaar later verschenen de strepen voor het eerst op een F1-bolide en sindsdien was een sponsordeal van de producent van het alcoholische goedje niet lang uit de racerij weg te denken. Naast de Formule 1 kwamen ook de Wereldkampioenschappen Rally en de Italiaanse Touring Car Kampioenschappen aan bod, en van 2006 tot 2008 stond Martini zelfs bekend als de officiële partner van Scuderia Ferrari.

En dit jaar, met het veelbesproken F1-seizoen in de startblokken, is de tijd gekomen om opnieuw opgemerkt te worden. Voortaan sieren de bekende racing stripes immers wederom een paar deelnemers van de meest elitaire autosportcompetitie ter wereld. Niet uit de stal van Ferrari, maar wel van het Williams F1 Racing team. Dat gaat met een Mercedes FW36 voor het hoogste schavot. En het blijft uiteraard daar niet bij. Ook de kleding van het zichtbare personeelsbestand en de paddock van het team zullen baden in Martini-kleuren, en aan merchandising werd vanzelfsprekend ook gedacht.